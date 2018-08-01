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Kupası iptal edildi

Giriş Tarihi: 1.8.2018
TSYD Kupası iptal edildi
TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası'nın düzenlenmeyeceği açıklandı. TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Stadı'nın yıkımının devam ettiği ve Eryaman Stadı'nın hazır olmadığı hatırlatılarak, turnuvanın düzenlenmesi planlanan Osmanlı Stadı'nda ise üç takımın (MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği) lig maçlarını oynayacağı hatırlatıldı. Osmanlıspor Stadı'nda zemin sorunu yaşanacağından dolayı TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası'nın düzenlenemeyeceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu süreçte turnuvamıza katılacağını beyan eden MKE Ankaragücü, Bursaspor, Alanyaspor ve Sivasspor takımlarına teşekkür ederiz. Ankaralı futbol severlerin bu kararı anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz" denildi.
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TSYD Kupası iptal edildi
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