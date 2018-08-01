TSYD Kupası iptal edildi

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenmeyeceğiaçıklandı.yapılan açıklamada,yıkımınındevam ettiği vehazır olmadığı hatırlatılarak, turnuvanındüzenlenmesi planlananise üç takımınvelig maçlarını oynayacağıhatırlatıldı.zemin sorunu yaşanacağındandolayıdüzenlenemeyeceğikaydedildi. Açıklamada, "Bu süreçteturnuvamıza katılacağını beyanedenvetakımlarınateşekkür ederiz.futbolseverlerin bu kararı anlayışla karşılayacaklarınıumuyoruz" denildi.