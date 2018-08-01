TSYD Kupası iptal edildi

TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası'nın
düzenlenmeyeceği
açıklandı. TSYD Ankara Şubesi'nden
yapılan açıklamada, 19 Mayıs Stadı'nın
yıkımının
devam ettiği ve Eryaman Stadı'nın
hazır olmadığı hatırlatılarak, turnuvanın
düzenlenmesi planlanan Osmanlı Stadı'nda
ise üç takımın (MKE Ankaragücü
, Osmanlıspor
ve Gençlerbirliği)
lig maçlarını oynayacağı
hatırlatıldı. Osmanlıspor Stadı'nda
zemin sorunu yaşanacağından
dolayı TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası'nın
düzenlenemeyeceği
kaydedildi. Açıklamada, "Bu süreçte
turnuvamıza katılacağını beyan
eden MKE Ankaragücü
, Bursaspor
, Alanyaspor
ve Sivasspor
takımlarına
teşekkür ederiz. Ankaralı
futbol
severlerin bu kararı anlayışla karşılayacaklarını
umuyoruz" denildi.