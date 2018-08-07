Bozgeyik ailesinin mutlu günü

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töreni öncesinde gelin ve damadın fotoğrafları salondaki ekranlardan davetlilere gösterildi. Tören başlamadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
törene katılamadığını bildirerek çifte bir ömür boyu mutluluklar dilediğini iletti. Tören 'Dombra' şarkısıyla adından söz ettiren Arslanbek Sultanbekov
'un verdiği kısa konser ile başladı. Sultanbekov dkonserin sonunda genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Sultanbekov'un konserinden hemen sonra ise tören Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmamı Ali Tel'in okuduğu Kur'an tilaveti ile devam etti. Kuran tilavetinin ardından ise Burcu ve Erkam çifti davetlilerin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye davet edildi. Çiftin nikahını Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.