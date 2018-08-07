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Bozgeyik ailesinin mutlu günü

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in kızı Burcu Bozgeyik, Erkam Duman ile Congresium’da düzenlenen törenle dünya evine girdi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Bozgeyik ailesinin mutlu günü
Düğün töreni öncesinde gelin ve damadın fotoğrafları salondaki ekranlardan davetlilere gösterildi. Tören başlamadan Başkan törene katılamadığını bildirerek çifte bir ömür boyu mutluluklar dilediğini iletti. Tören 'Dombra' şarkısıyla adından söz ettiren 'un verdiği kısa konser ile başladı. Sultanbekov dkonserin sonunda genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Sultanbekov'un konserinden hemen sonra ise tören Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmamı Ali Tel'in okuduğu Kur'an tilaveti ile devam etti. Kuran tilavetinin ardından ise Burcu ve Erkam çifti davetlilerin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye davet edildi. Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.
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Bozgeyik ailesinin mutlu günü
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