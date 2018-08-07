Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Funda Arar coşturdu

coşturdu

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Funda Arar coşturdu
Ankamall tüm hızıyla sürerken Türkiye'nin en sevilen sanatçıları yaz akşamlarında rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Başkentte hafta sonlarını sanat şölenine çeviren ANKAmall, 'tan sonra şimdi de 'ı ağırladı. Sanat dünyasının güçlü seslerinden Funda Arar, 'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek başladığı konserinde duygusal şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalarıyla da hem dans etti hem de hayranlarını dans ettirdi. ANKAmall Yaz Konserleri 11 Ağustos'ta da son dönemin en sevilen sanatçılarından Edis ile devam edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Funda Arar coşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN