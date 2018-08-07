Funda Arar coşturdu

Ankamall Yaz Konserleri
tüm hızıyla sürerken Türkiye'nin en sevilen sanatçıları yaz akşamlarında rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Başkentte hafta sonlarını sanat şölenine çeviren ANKAmall, Volkan Konak
'tan sonra şimdi de Funda Arar
'ı ağırladı. Sanat dünyasının güçlü seslerinden Funda Arar, Ankara
'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek başladığı konserinde duygusal şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalarıyla da hem dans etti hem de hayranlarını dans ettirdi. ANKAmall Yaz Konserleri 11 Ağustos'ta da son dönemin en sevilen sanatçılarından Edis ile devam edecek.