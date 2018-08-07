Hüzün sokak’ta dehşet gecesi

Keçiören Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'ta meydana gelen kavga kanlı bitti. 06 ED 9815 plakalı otomobille Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'a gelen Samet Karabay ve Umut Sarıyarlıoğlu kaldırımda alkol alırken yoldan geçen taksici Kadir Ekmek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren mahalle sakinleri tarafından Kadir Ekmek olay yerinden uzaklaştırıldı. Öfkesini alamayan Kadir Ekmek yanında getirdiği bıçak ile Samet Karabay ile Umut Sarıyarlıoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sokak ortasında Karabay ve Sarıyarlıoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Kadir Ekmek'in Umut Sarıyarlıoğlu ve Samet Karabay'la ? önceden beri devam eden bir husumetinin olduğu öğrenildi.

YAYA OLARAK KAÇTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre cinayet yerinden yaya olarak kaçan Kadir Ekmek'in de yaralı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri zanlının kaçış yönünde yerdeki kan izlerini takip ederek zanlının bir akaryakıt istasyonuna girdiği tespit edildi. Bölgesevk edilenlen ekipler akaryakıt istasyonundaki kan damlalarının izini sürerek zanlının yolun karşısındaki Botanik Park'a kaçtığını belirlendi. Park içinde de kan izlerini takip eden polisler görgü tanıklarının ifadesi üzerine cinayet zanlısı Kadir Ekmek'in parkın oradan bir ticari taksiye bindiği bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zanlının bindiği taksiyi tespit eden polisler taksiciye ulaştı. Ekmek'in Sedefçiler Sokak'ta bir binaya girdiğini belirledi. Saklandığı evde kıskıvrak yakalanan cinayet zanlısı Kadir Ekmek ilk olarak olay yerine getirilerek olayda kullandığı bıçağı kaçarken attığı yeri gösterdi. Daha sonra zanlı polis merkezine götürülürken, Cinayet Büro Amirliği ekipler de olay yerinde inceleme yaptı. Olayda hayatını kaybeden Samet Karabay ve Umut Sarıyarlıoğlu'nun cesetleri otopsi yapılmak üzere Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan katil zanlısı ve hayatını kaybeden iki gencin poliste çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu madde kullanmak, adam yaralama, polise karşı koyma gibi suç kaydı bulunan şahısların mahallede sürekli taşkınlık çıkardığı iddia edildi.