Dövizi bozdurana 20 bin TL indirim

Başkentteki
bir inşaat firması, miktarı fark etmeksizin, elindeki dövizi
bozdurup dekontunu getirene, yeni projesindeki ev satışlarında 20 bin lira fazladan indirim yapma kararı aldı. Kampanyayı gerçekleştiren Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı ve müteahhit Orhan Ünsal, "Hepimizin bildiği gibi ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Özellikle, Amerika merkezli bir ekonomik abluka altında. Aslında, Cumhurbaşkanımızın
ifade ettiği gibi, 'bu bir ekonomik savaş.' Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, 'Nasıl bir katkı sağlayabiliriz, bu ekonomik ablukayı nasıl kırabiliriz, bu anlamda biz ne yapabiliriz?' diye düşündük" dedi. Ankara
'nın Eryaman bölgesinde "Meva Şehir" adıyla bir emlak projesine sahip olduklarını belirten Ünsal, "Projemiz yaklaşık bin 800 konutl
u bir proje" dedi. AVM'Sİ VE OKULU VAR
Ünsal, "İçinde AVM
'si, okulu olan konsept bir proje ve kaynak olarak da yaklaşık 2 katrilyon değerinde bir proje. Biz bu projemizden bir katrilyonu, bu kampanyayla ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Bu kampanyada özellikle altını ve dövizi olan vatandaşlarımızın, aynı zamanda gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemizde yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla projemizde fazladan 20 bin TL indirim yaparak, makbuzlarıyla gelen vatandaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla böyle bir kampanya düzenledik" diye konuştu