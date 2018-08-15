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bozdurana 20 bin indirim

Başkent ’da bir inşaat firması, dövizlerini bozdurana ev satışlarında 20 bin lira indirim yaptıkları bir kampanya başlattı

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Dövizi bozdurana 20 bin TL indirim
Başkentteki bir inşaat firması, miktarı fark etmeksizin, elindeki bozdurup dekontunu getirene, yeni projesindeki ev satışlarında 20 bin lira fazladan indirim yapma kararı aldı. Kampanyayı gerçekleştiren Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı ve müteahhit Orhan Ünsal, "Hepimizin bildiği gibi ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Özellikle, Amerika merkezli bir ekonomik abluka altında. Aslında, ifade ettiği gibi, 'bu bir ekonomik savaş.' Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, 'Nasıl bir katkı sağlayabiliriz, bu ekonomik ablukayı nasıl kırabiliriz, bu anlamda biz ne yapabiliriz?' diye düşündük" dedi. 'nın Eryaman bölgesinde "Meva Şehir" adıyla bir emlak projesine sahip olduklarını belirten Ünsal, "Projemiz yaklaşık bin 800 konuu bir proje" dedi.

AVM'Sİ VE OKULU VAR
Ünsal, "İçinde 'si, okulu olan konsept bir proje ve kaynak olarak da yaklaşık 2 katrilyon değerinde bir proje. Biz bu projemizden bir katrilyonu, bu kampanyayla ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Bu kampanyada özellikle altını ve dövizi olan vatandaşlarımızın, aynı zamanda gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemizde yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla projemizde fazladan 20 bin TL indirim yaparak, makbuzlarıyla gelen vatandaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla böyle bir kampanya düzenledik" diye konuştu
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Dövizi bozdurana 20 bin TL indirim
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