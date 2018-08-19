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Yaz okulu bitti sertifikalar alındı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Yaz okulu bitti sertifikalar alındı
BEYPAZARI Belediyesi yaz okulu kurslarını başarıyla tamamlayan 120 öğrenci düzenlenen etkinlikle sertifikalarını aldı. Sertifikaları veren Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemizdeki gençlerimizi yaz tatillerinde sporla içli dışlı olmalarını sağlayarak, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri ve sosyal anlamda kendilerini tamamlamalarını istiyoruz. Bu yüzden her yıl bu tür kurslarımızı açarak gençlerimiz için verimli olmaya çalışıyoruz" dedi.
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Yaz okulu bitti sertifikalar alındı
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