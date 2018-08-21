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lı polis kalbine yenildi

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Ankaralı polis kalbine yenildi
SAMSUN'DA kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden lı polis memuru (45) için Müdürlüğü önünde tören düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 1 çocuk babası Nevzat Tunçay, öğlen saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı bir özel hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Tunçay için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende polis memuru için dualar edildi, özgeçmişi okundu. Törenin ardından polis memuru Tunçay, memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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Ankaralı polis kalbine yenildi
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