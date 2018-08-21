Ankaralı polis kalbine yenildi

SAMSUN'DA
kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ankara
lı polis memuru Nevzat Tunçay
(45) için Samsun İl Emniyet
Müdürlüğü önünde tören düzenledi. Samsun
İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 1 çocuk babası Nevzat Tunçay, öğlen saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı bir özel hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Tunçay için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende polis memuru için dualar edildi, özgeçmişi okundu. Törenin ardından polis memuru Tunçay, memleketi Ankara'da toprağa verildi.