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Sokakta kesene ceza verilecek

’da kurban belediyelerin belirlediği alanların dışında kesilemeyecek. Yasak olan park, bahçe, bina önleri, sokak ve cadde gibi kamusal alanlarda kesim yapanlara 232 TL para cezası verilecek

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Sokakta kesene ceza verilecek

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü... Kurban ibadetini yerine getirecek olan lılar, ilçe belediyelerinin belirlediği satış noktalarından bütçelerine göre hayvanlarını aldı. Kurban satış alanlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çoğu satılırken işini son güne bırakan vatandaşlar ile esnaf arasında pazarlıklar sürüyor. Kurbanını alan vatandaşlar ise hayvanını keseceği yerin telaşını yaşıyor. Ankara'daki belediyelerde kurban kesim alanları ile ilgili tedbirleri günler öncesinden aldı. Merkez ilçelerde kurban satış alanları dışında belediyelerin belirlediği bazı pazar alanlarında da kurban kesimi yapılabilecek. Çevre ve tarafından yapılan açıklamaya göre kurbanlarını park, bahçe,
bina önleri, sokak ve cadde gibi kamusal alanlarda kesenlere cezai yaptırım uygulanacak. Bu konuyla ilgili ve ilçe zabıta ekipleri gün boyunca mesai yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı noktalarda kurbanlarını kesen vatandaşlara 232 TL para cezası kesilecek. Yine kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise 58 bin 351 TL ceza uygulanacak.


İŞTE KURBAN KESİM ALANLARI
Altındağ: İskitler Semt Pazarı, Hasköy , Karacaören Pazar Alanı,
Keçiören: Ovacık Kurban Satış Alanı ve ilçedeki Pazar yerleri
Pursaklar: Saray Kapalı Pazarı, Pursaklar Pazartesi Kapalı Pazarı, Pursaklar Kapalı salı pazarı
Etimesgut: Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri, Eryaman Köyiçi Pazar Yeri, Topçu Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Elvan Pazar Yeri, Alsancak Kapalı Pazar Yeri
Gölbaşı: Yavrucak Mahallesi
Sincan: Çimşit ve Yenikent Kurban Satış Alanları ile semt pazarı alanları
Yenimahalle: Yakacık Kurban Satış Alanı ile ilçedeki pazar alanları
Mamak: Ortaköy Kurban Satış Alanı ve Mamak Eski Pazar Yeri
Çankaya: Mühye Yeşilkent Mahallesi

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Sokakta kesene ceza verilecek
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