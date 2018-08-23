3 günde 15 dakika su

Ankara'nın Bala ilçesindeki Aydoğan köyünde yaşayan vatandaşlar köylerinde su ve yol olmamasından sıkıntı çektiklerini söyledi. Köy girişindeki çeşmeden acı su aktığını belirten köylüler, "O acı suyla ne bulaşık ne de çamaşır yıkayabiliyoruz. Çamaşır makinelerimizi çalıştıramıyoruz. Köyümüze 3 günde su geliyor o da 15 dakika akıyor. Yıllardır susuz ve yolsuzuz" diye konuştu. 3 günde bir akan su nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirten Leyla Taşatan, "Köyümüze 3 günde 15 dakikalığına su geliyor. Adam akıllı duş alamıyoruz, içme suyumuz kısıtlı. Bulaşık, çamaşır sıkıntımız var. 15 dakikalık su ile çamaşır yıkanmıyor. Tankerlerle gelen sularla elde bulaşık, çamaşır yıkıyoruz. Burası Ankara'ya bağlı bir mahalle ama hizmet yok" dedi.

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Vatandaşlardan Bayram Gürbüz ise, "Bizden önceki köye kadar yol var, bizim burada yok. Bu köyde 40-50 hane var. Tarladan eve gelene kadar toz duman içinde kalıyoruz, bir de su sıkıntımız var. Köyümüze su bağlasınlar. Herkes faturasını da öder... Yeter ki suyumuz gelsin rezillik çekiyoruz... Köyde telefon çekmiyor. Telefonla görüşmek için köyün girişine gidiyoruz çoğu zaman" diye konuştu.