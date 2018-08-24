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’a gönül köprüsü

Yerli Düşünce Derneği, hayırsever vatandaşların bağışladığı lıkları ’daki ihtiyaç sahiplerine iletti

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Kamerun’a gönül köprüsü

KURBAN Bayramı'nda ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayan Yerli Düşünce Derneği, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri bu bayramda da 'da buluşturan bir bağışı kampanyası düzenledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, gerçekleştirilen organizasyonun önemine değinerek, "Kurban,vacip bir ibadet olup maddi ve manevi yönü vardır. Yerli Düşünce Derneği'nin medeniyet coğrafyamızda yaptığı bu faaliyetlerle Rabbimizin, ayeti ile bizi kardeş yaptığı insanları görmeden, tanımadan onlara elimizi uzatıp kardeşliğimizin gereğini kurban vesilesi ile yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"İMKANLAR ÇOK KISITLI"
Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu kurban alımı, kesimi ve dağıtımı sırasında, dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket edildiğini belirterek, "Kamerun'un kuzey doğusundaki Marioau'da kurban kesim işlemleri benim, Fatih Topaktaş Bey'in ve din görevlilerinin gözetiminde yapıldı. Titizlikle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Cenab-ı Hakk kurban ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul eylesin" dedi. Yerli Düşünce Derneği geçen yılki kurban organizasyonunu da ülkesi Çad'da yapmıştı.

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Kamerun’a gönül köprüsü
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