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12 okçu 12’den vuracak

Giriş Tarihi: 27.8.2018
12 okçu 12’den vuracak

'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Okçuluk Şampiyonası bugün başlıyor. Polonya'nın Legnica kentinin 1 Eylül'e kadar ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 43 ülkeden 331 sporcu yarışacak. Şampiyonanın ilk gününde sıralama atışları yapılacak. Teknik direktörlüğünü 'in yaptığı Türkiye , şampiyonada 6'sı kadın, 12 sporcuyla mücadele edecek. 2019 Avrupa Oyunları'na da kota verecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Klasik yay erkekler: , Samet Ak,
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna
Makaralı yay erkekler: Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer

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12 okçu 12’den vuracak
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