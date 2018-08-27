12 okçu 12’den vuracak

Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Okçuluk Şampiyonası bugün başlıyor. Polonya'nın Legnica kentinin 1 Eylül'e kadar ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 43 ülkeden 331 sporcu yarışacak. Şampiyonanın ilk gününde sıralama atışları yapılacak. Teknik direktörlüğünü Göktuğ Ergin'in yaptığı Türkiye Milli Takımı, şampiyonada 6'sı kadın, 12 sporcuyla mücadele edecek. 2019 Avrupa Oyunları'na da kota verecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Fatih Bozlar

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna

Makaralı yay erkekler: Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer

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