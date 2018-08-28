Hem istihdam hem yardım

Temel amacı yaşlı ve yardıma muhtaç insanların daha iyi bir yaşam alanına sahip olmasını sağlamak olan projenin diğer amaçları ise toplum tarafından soyutlanmış, yaşları nedeniyle evlerine kapanmış ve mevcut yaşadığı mekanı temizleyecek güce sahip olmayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini temizlemek, kendi ev ortamlarında sağlıklı ve güvenli yaşamaları için destek olmak, bireylerin temel hayati ihtiyaçlarına cevap vermek ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini sağlamak. Mamak Sosyal Yardımlaşma Vakfı bu proje ile diğer belediyelere de örnek olmak istiyor.

45 EV TEMİZLENDİ

Vakıf proje ile sosyal yardım ve inceleme görevlilerinin hane ziyaretlerinde edindikleri bilgiler doğrultusunda belirlenen evlerin temizlik ihtiyaçlarının ayda bir ya da 20 günde bir olacak şekilde giderilmesini sağlıyor. Vakıf aynı zamanda projede görev alan temizlik görevlilerini de vakıftan yardım alan ve çalışabilir durumda olan kadınlardan seçiyor. Projede 1 sosyal hizmet uzmanı, 11 temizlik görevlisi ve 3 şoför olmak üzere toplamda 15 personele iş imkanı sağlanıyor. Proje kapsamında üçer kişilik ekipler ile günde toplam 6 hanenin temizliği yapılıyor. Mamak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yaklaşık 15 gündür uygulanmakta olan proje ile temizlik sonrasında gerçekleştirilen ziyaretlerde oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtiyor. Proje kapsamında ekipler bugüne kadar 45 hanede temizlik işlemi gerçekleştirdi. Mamak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11 ay devam edecek proje ile Mamak ilçesinde yardıma muhtaç 150 haneye ulaşmayı hedefliyor.

SOSYAL DEVLET İLKESİ

Yardımdan Daha Fazlası Projesi'nin başkanlığını yapan Mamak Kaymakamı Ziya Polat proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, "Bu projede sadece temizlik ile kalmak istemiyoruz. Projeden faydalanan vatandaşlarımızın yemeklerini yapıp günlük ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz. Büyüklerimize sahip çıkmak gerekiyor. Evladı olup onlara sahip çıkmayan büyüklerimize sosyal devlet ilkesi gereği biz bakarız. O yönden bir sıkıntımız yok. Devletimiz sağ olsun proje için gerekli ödeneği sağlıyor" dedi.

YEMEĞİMİ PİŞİRİYORLAR

Projeden faydalanan vatandaşlardan biri olan Avni Özgün ise, "Eşim alzhemier hastası. Durumum yetmediği için bakıcı tutamıyorum. O yüzden eşim benimle kalmıyor. Vakfın hizmetlerinden çok memnunum. Gelip evimi temizliyorlar, gerekirse yemeğimi de pişiriyorlar. Bu projeden faydalandığım için Mamak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.