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Ünlü besteci Yenimahalle’de

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Ünlü besteci Yenimahalle’de
Dünyaca ünlü besteci bu akşam Yenimahalle 'nde vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: "Konseri bu akşam Merkezi Çok Amaçlı Salonunda hep beraber izleyeceğiz, dinleyeceğiz" dedi. Atatürk hayranlığı ile bilinen Romanya'nın dünyaca ünlü bestecisi ve kompozitörü Eugen Doga, bu akşam 20.00'de Yenimahalle'de konser verecek. Konser öncesi organizasyon hakkında bilgi verip tüm halkı davet etmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak Doga'yı Ankara'da misafir ettik, Atatürk'le ilgili çeşitli dokümanlar topladı. Bütün halkımızı konsere davet ediyorum ve katılımlarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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Ünlü besteci Yenimahalle’de
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