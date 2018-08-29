Ünlü besteci Yenimahalle’de

Dünyaca
ünlü besteci Eugen Doga
bu akşam Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi
'nde vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara
Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: "Konseri bu akşam Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür
Merkezi Çok Amaçlı Salonunda hep beraber izleyeceğiz, dinleyeceğiz" dedi. Atatürk hayranlığı ile bilinen Romanya'nın dünyaca ünlü bestecisi ve kompozitörü Eugen Doga, bu akşam 20.00'de Yenimahalle'de konser verecek. Konser öncesi Yenimahalle Belediyesi
organizasyon hakkında bilgi verip tüm halkı davet etmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak Doga'yı Ankara'da misafir ettik, Atatürk'le ilgili çeşitli dokümanlar topladı. Bütün halkımızı konsere davet ediyorum ve katılımlarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.