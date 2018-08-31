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‘112’ Mamak hizmette

Giriş Tarihi: 31.8.2018
‘112’ Mamak hizmette
MAMAK Belediyesi, sağlık alanında yeni bir hizmete daha imza attı. Uygulamaya geçen ücretsiz sağlık hizmetinde, yatalak hastalar belediyenin hasta nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor ve tedavisinin ardından evlerine bırakılıyor. Uzman sağlık personellerinin denetiminde nakli sağlanan hastalara yakınları da refakatçi olabiliyor. Vatandaşların sağlığı için farklı ve yararlı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Başkanı , "Yatalak hastaların sağlık tesislerine götürülmeleri çoğu zaman onlar için bir çileydi. Bu uygulama ile artık sağlık hizmetlerinden en iyi ve en kaliteli biçimde yararlanabilecekler" dedi.
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‘112’ Mamak hizmette
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