Muhtarlar çevre için yarışacak

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dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Yenimahalle Belediyesi
, bu kez de muhtarları "Elektronik AtıkToplama Yarışması"nda buluşturuyor. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) işbirliği ile düzenlenecek olan yarışmada, muhtarlar 3 Eylül- 28 Şubat tarihleri arasında topladıkları elektronik atıklarla meslektaşlarına fark atmaya çalışacak. Yarışma kapsamında muhtarlar, aydınlatma ekipmanları kategorisi ile elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri kategorilerinde yarışacak.