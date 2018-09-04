TÜRKIYE Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat madalyası hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Topaloğlu, yaptığı açıklamada milli okçuların son dönemde iyi bir ivme yakaladığına işaret etti. Millilerin son olarak Polonya'nın Legnica kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandığını hatırlatan Topaloğlu, elde edilen başalarıların tesadüf olmadığının altını çizdi. Topaloğlu, uluslararası organizasyonlarda son dönemde yakalanan başarı grafiğine ilişkin, "Bunlar planlı, programlı çalışmaların ürünü. Bu başarılar 2013'te başlatılan altyapı çalışmalarının bir sonucu" diye konuştu.

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