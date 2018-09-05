Gaziantep’e haftada 5 sefer

İŞ dünyasının Gaziantep'e uçuş sayılarının artırılmasına yönelik talepleri üzerine hava yolu şirketleri nezdinde girişimlerini sürdüren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş'la Ankara'da görüştü.Görüşme sonrasında iş dünyasına müjdeli haberi veren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Anadolu Jet tarafından Gaziantep'e yapılan sefer sayılarının haftada 5 güne çıkarıldığını söyledi. Gaziantep'in ekonomik olarak çok aktif bir şehir olduğunu belirten Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, "Gaziantep'imiz uluslararası öneme sahip etkinlikler ve fuarlar düzenleyen, çok sayıda yabancı iş insanını ağırlayan bir şehir. Yine diğer illerimizden çok sayıda iş insanı şehrimize gelerek iş bağlantıları gerçekleştiriyor. Tüm bunları yaparken havayolu ulaşımının eksikliği bizim için önemli bir sorun idi. Bu konuda hava yolu şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş'la yaptığımız görüşmeler neticesinde sefer sayıları haftada 5 güne çıkarıldı. Anadolu Jet'in şehrimizin bu önemli sorununa bir nebze çare olması bizleri mutlu etti. Sefer sayılarının arttırılması konusunda Gaziantep Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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