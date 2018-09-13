Yeni ‘Kent’ bulundu

Ankara futbolunu sezon öncesinde yoğun şekilde meşgul eden stat problemi Osmanlı Stadı'nın zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Gençlerbirliği
ve Ankaragücü'nün bu hafta maçlarını iç sahada oynayacak olmaları her iki takımı da stat arayışına yöneltti. Gençler Eskişehir
'de Ankaragücü ise Afyon'da oynayacak. ESKİŞEHİR'DE ESECEKLER
17 Eylül Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor maçının stadı ise değişti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Yenikent Osmanlı Stadı'nın zemininde süren bakım çalışmaları nedeniyle müsabakanın aynı tarih ve saatte Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Kombine kart sahibi Gençlerbirliği taraftarları Eskişehir'deki maçı izleyebilecek. ANKARAGÜCÜ AFYON'DA
YENIKENT Osmanlı Stadı'ndaki bakım çalışmaları Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nü de olumsuz etkiledi. Eryaman Stadı'nın eylül sonunda bitirilecek olması nedeniyle iç saha maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayan Ankaragücü, buradaki bakım çalışmaları nedeniyle Akhisarspor maçını oynamak için yeni stat arayışına girdi. Yönetim kurulunun maçın hangi statta oynanacağına açıklık getirebilmek için çalıştı. Sonunda maçların Afyon'da oynanmasına karar verildi.