Ulus’a zaman tüneli

Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayında gerçekleştirilen toplantısında alınan kararla Ulus Tarihi Kent
Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması için karar alınmıştı. Başkent Ankara'nın belki de en önemli projelerinden biri olan Ulus Tarihi Kent Meydanı'nda yıkımlar geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Alınan karar doğrultusunda bölgenin en yüksek yapısı olan Gümrük Müsteşarlığı binasının yıkımı gerçekleşmişti. İki binanın yanı sıra projeye göre Anafartalar Çarşısı ve 100. Yıl Çarşısı da yıkılacak. Binaların yıkılması ile başkentin adeta tarihi belleği olan 1. TBMM Binası, Ankara Palas, Hacı Bayram Camisi ve Ankara Kalesi'ne kadar uzanan bölge canlılık kazanacak. ORTAK PROJE Ulus Meydanı
projesi kapsamında bölgeden geçen Atatürk Bulvarı, Çankırı
Caddesi, Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin yer altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüteceği çalışma kapsamında bölgedeki trafik Melike Hatun Camisi'nin önünden Roma Hamamı'na kadar olan bölüm ile 1. Meclis'ten Hacı Bayram Camisi'ne kadar olan bölüm, tünel yol ile yer altına alınacak. Projenin ihalesini ve yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütürken finansmanını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarını sağlayacak. ULAŞIMA GÜNCELLEME
ÖTE yandan Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinin yönetmeliğini de güncelledi. Yeni yönetmelikle otobüslerin Ankarakart'a geçmesi için herhangi bir pürüz kalmadı. EGO'nun hazırlıklarını tamamladığını belirten Başkan Mustafa Tuna, "Onlar da en kısa süre içinde geçecek. Tek kartla ulaşım sağlanacak" ifadelerini kullandı. YAYALAŞTIRILACAK
CADDELERIN yer altına alınması ile meydan tamamen yayalaştırılacak. Atatürk Heykeli'nin kesişme noktası olacağı projede yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve farklı donatılar yer alacak. Projenin Ankara turizmine büyük bir katkı sağlayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Proje uzun süredir gündemde olan bir proje. Şu anda ihale hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede ihaleye çıkılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ve kurumların işbirliğiyle hızla tamamlanacak. Tünel çalışması aç kapa yöntemiyle yapılacak. Burada su, kanalizasyon, elektrik gibi altyapı unsurları bulunduğundan direkt delinerek tünel yapmak mümkün değil. Tamamlanınca Ankara büyük bir meydana kavuşacak" dedi. Projeye ilişkin Başkanlık Yazısı bugün Meclis'te görüşülerek karara bağlanacak"dedi.