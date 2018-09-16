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Kazan’da işyerinden hırsızlık

Giriş Tarihi: 16.9.2018
KAHRAMANKAZAN'DA elektronik malzeme satışı yapılan iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'ndeki iş yerine gelen Durali Aker, telefon ve benzeri elektronik malzemeler satılan dükkanının camının kırık olduğunu fark etti. İş yerinden 8 cep telefonu ile bir dizüstü bilgisayar çalındığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis leri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlının eşkalini belirledi. Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Kazan’da işyerinden hırsızlık
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