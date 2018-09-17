Madalya geldikçe ilgi artıyor

ANKARA
'DA Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti. Altındağ Spor Salonu'ndaki şampiyonaya 92'si erkek, 26'sı kadın 118 sporcu katıldı. Toplam 10 klasmanda yapılan şampiyonada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'de tekerlekli sandalye masa tenisinin tanıtımına öncülük eden milli sporcu Abdullah Öztürk, şampiyonaya katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, uluslararası arenada madalyalar geldikçe paralimpik masa tenisine ilginin giderek artığını söyledi.