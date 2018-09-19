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Abdullah’tan madalya garantisi

Paralimpik oyunları şampiyonu masa tenisçi , “’nda daha çok madalya alacağımızın garantisini verebiliriz” dedi

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Abdullah’tan madalya garantisi
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Türkiye'nin bedensel engelliler masa tenisinde son dönemde iyi bir ivme yakaladığını söyledi. Abdullah, gelen başarılarla beraber branştaki sporcu sayısında da önemli artış yaşandığına dikkati çekti. İyi bir takıma sahip olduklarının altını çizen Abdullah, "2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde 3 madalya aldık. Tokyo 2020'de minimum 5 yapmak istiyoruz" dedi. Abdullah, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda daha çok madalya alacağımızın garantisini verebiliriz. Kendime ve takım arkadaşlarıma güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı. Öncelikli hedeflerinin ise 15-21 Ekimde Slovenya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası olduğunu söyleyen Abdullah, "Slovenya'dan madalyalarla dönüp ülkemizi sevindirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
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Abdullah’tan madalya garantisi
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