Abdullah’tan madalya garantisi

2016 Rio Olimpiyatları'nda
altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Türkiye'nin
bedensel
engelliler masa tenisinde son
dönemde iyi bir ivme yakaladığını
söyledi. Abdullah
, gelen
başarılarla beraber branştaki
sporcu sayısında da önemli
artış yaşandığına dikkati çekti.
İyi bir takıma sahip olduklarının
altını çizen Abdullah
,
"2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda
masa tenisinde 3 madalya
aldık. Tokyo 2020'de
minimum 5
yapmak istiyoruz" dedi. Abdullah, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda
daha çok madalya alacağımızın
garantisini verebiliriz.
Kendime ve takım arkadaşlarıma
güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.
Öncelikli hedeflerinin ise 15-21 Ekimde Slovenya'da
gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası
olduğunu
söyleyen Abdullah, "Slovenya'dan
madalyalarla dönüp ülkemizi sevindirmek
istiyoruz" şeklinde konuştu.