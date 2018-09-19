Abdullah’tan madalya garantisi

BUGÜN NELER OLDU

altın madalya kazananbedenselengelliler masa tenisinde sondönemde iyi bir ivme yakaladığınısöyledi., gelenbaşarılarla beraber branştakisporcu sayısında da önemliartış yaşandığına dikkati çekti.İyi bir takıma sahip olduklarınınaltını çizenmasa tenisindealdık.minimumyapmak istiyoruz" dedi.daha çok madalya alacağımızıngarantisini verebiliriz.Kendime ve takım arkadaşlarımagüvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.Öncelikli hedeflerinin isegerçekleştirilecekolduğunusöyleyenmadalyalarla dönüp ülkemizi sevindirmekistiyoruz" şeklinde konuştu.