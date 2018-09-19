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Şentepe’de hedef 3. Lig

Yenimahalle Belediyesi’nin desteklediği amatör kulüplerden biri olan Şentepe Spor Kulübü, 2018-2019 sezon açılışını yaptı

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Şentepe’de hedef 3. Lig
BARIŞTEPE Halı Saha'da gerçekleşen açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kandazoğlu, muhtarlar, Şentepe Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Başarılı bir yılınız olsun. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Biz bu sıkıntıları aşacak bir milletiz. Bu sorunları aşmanın yolu barış ve sevgiden geçer. Birbirimizin eksiklerini tamamlayacak, farklılarımızı zenginlik sayacağız. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Spor sayesinde çocuklarımızı sağlıklı yetiştirme imkanı buluruz. Amacımız sorgulayan, düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan giden nesliler yetiştirmek. Biz Yenimahalle'de bunun için uğraşıyoruz" dedi.

SEYMEN GÖSTERİSİ YAPILDI
Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Yaşar'a teşekkür etti. Acar, "1984'te -kurulan Şentepe Spor Kulübü başarıdan başarıya koşmuştur. 34 senelik şanlı mazisinde ilkleri gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda gençlerimizi kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için elimizden gelen imkanı seferber etmekteyiz. Hedefimiz 3'üncü Lig. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan Başkan'a teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından tören, gösterisi ile devam etti.
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Şentepe’de hedef 3. Lig
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