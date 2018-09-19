Şentepe’de hedef 3. Lig

BARIŞTEPE Halı Saha'da
gerçekleşen açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kandazoğlu,
muhtarlar, Şentepe Spor Kulübü
yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
"Başarılı bir yılınız olsun. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Biz bu sıkıntıları aşacak bir milletiz. Bu sorunları aşmanın yolu barış ve sevgiden geçer. Birbirimizin eksiklerini tamamlayacak, farklılarımızı zenginlik sayacağız. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Spor sayesinde çocuklarımızı sağlıklı yetiştirme imkanı buluruz. Amacımız sorgulayan, düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
aydınlık yolundan giden nesliler yetiştirmek. Biz Yenimahalle'de
bunun için uğraşıyoruz" dedi. SEYMEN GÖSTERİSİ YAPILDI Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar
spora ve sporcuya verdiği
desteklerden ötürü Yaşar'a
teşekkür
etti. Acar
, "1984'te
-kurulan Şentepe Spor Kulübü
başarıdan başarıya koşmuştur. 34
senelik şanlı mazisinde
ilkleri gerçekleştirmiştir. Aynı
zamanda gençlerimizi kahve köşelerinden,
kötü alışkanlıklardan kurtarmak
için elimizden gelen imkanı
seferber etmekteyiz. Hedefimiz 3'üncü Lig
. Bu yolda bizi yalnız
bırakmayan Başkan'a teşekkür
ediyorum" dedi. Konuşmaların
ardından tören, Seymen
gösterisi
ile devam etti.