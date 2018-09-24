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Gül Kızılcahamamlılarla

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Adalet Bakanı Gül Kızılcahamamlılarla
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül Kızılcahamam'da düzenlen söyleşide halka hitap etti. Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Koordinatörlüğünce, 'nın Kızılcahamam ilçesinde söyleşi düzenlendi. İlçedeki bir otelde düzenlenen programa, Abdulhamit Gül'ü, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanımız Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, , AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, TÜGVA Kızılcahamam Temsilcisi Abdullah Şenli ve yönetimi katıldı.
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Adalet Bakanı Gül Kızılcahamamlılarla
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