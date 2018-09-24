Azmettiricisi suç makinesi çıktı

OLAY, 5 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi üzerindeki iş yerine giden iş adamı Muhammet Yaman, buradan ayrıldığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Yaman'ın, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Yaman otomobiline binerek Onkoloji Hastanesine gitti.

SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Cinayet Büro Dedektifleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şahsın Başar K. olduğunu belirledi. Muhammet Yaman'ın kendisine gelmesiyle doktor refakatinde ifadesine başvuruldu. İş adamı Yaman ifadesinde müteahhitlik ve taş ocağı işletmeciliği yaptığını, yaklaşık 3 yıl önce Beypazarı'nda faaliyet gösteren taş ocağını Tarık Ü.'den 1 milyon 600 bin liraya satın aldığını söyledi. Tarık Ü. ve çete elebaşı Menderes Y'nin kendisini farklı zamanlarda tehdit edip, herhangi bir ücret ödemeden taş ocağını geri almak istediğini iddia eden Yaman, şüphelilerden şikayetçi oldu.Polisler, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Mederes Y., Tarık Ü. ve G. Y. gözaltına alındı. Yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Menderes Y., Tarık Ü. ve G. Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Menderes Y. Tarık Ü. tutuklanırken, G.Y. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmaları devam ediyor.