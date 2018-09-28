Büyükşehir’den bir yaşam merkezi daha

BAŞKENTE yeni bir yaşam merkezi daha kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi
, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi
ve Hanımlar Lokali'nin açılışını gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, ''Osmanlı Aile Yaşam Merkezimizde 36 ayrı branşta kurslar olacak'' dedi. 45 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK
Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Hanımlar Lokali'nin açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı. Etlik'te bulunan Osmanlı Aile Yaşam Merkezi bünyesinde hanımlar lokali, gençlik, yaşlılar ve engelliler merkezi, çocuk kulübü, kapalı pazar alanı, 140 araçlık otopark, bay-bayan yüzme havuzları, spor salonları, hamam, sauna ve buhar odaları yer alıyor. Çok amaçlı bir merkez yaptıklarını belirten Yılmaz, "Başkanımız Mustafa Tuna'nın 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetişsin talimatı üzerine çalışmalarımızı tamamladık.Hanımlar Lokallerimizin sayısı 22 oldu. Çeşitli eğitim faaliyetleri, spor faaliyetleri ve seminerler verebileceğimiz yerler giderek artıyor. Osmanlı Aile Yaşam Merkezimizde 36 ayrı branşta kurslar olacak. Anne ve çocuk eğitim alanımız var. Günümüz şartlarında anne ile çocuğu bir araya getirip birlikte etkinlik yapmaları gerektiğini düşündük. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde 45 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"diye konuştu.