Hediyeli Halk Ekmek anketi

ANKARA
Büyükşehir Belediyesinin belirli dönemlerde değişik birimleriyle ilgili memnuniyet araştırmasına yönelik düzenlediği anket çalışmaları kapsamında Ankara Halk Ekmek
Fabrikası da bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete katılanlara "Halk Çerez" hediye edildi. Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tüm birimlere verdiği "vatandaş memnuniyetini önceleyin" talimatının ardından Ankara Halk Ekmek Fabrikası
bir anket çalışması gerçekleştirdi. Halk Ekmek ürünlerine yönelik düzenlenen "Hediyeli Müşteri Memnuniyeti Anketi"ne katılanlara fabrikanın özelikle çocuklar tarafından çok beğenilen "Halk Çerez"i hediye edildi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazası ile Atlantis Satış Mağazası önüne kurulan Büyükşehir Belediyesi'nin mobil anket tırlarında düzenlenen ankete yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Halk Ekmek Fabrikası'ndan talep ve isteklerini de ilettiler. Anket sonuçları uzman ekiplerce değerlendirildikten sonra müşteri memnuniyeti, talep ve istekleri raporlandırılacak ve yöneticilere iletilecek. Anket çalışması ile Başkentlilere Halk Ekmek Fabrikası'nın ürünlerinden satış mağazalarına kadar pek çok konudaki memnuniyetlerine ilişkin 13 ayrı soru yöneltildi. Ankete katılan vatandaşların vereceği yanıtlar doğrultusunda gelecekte Halk Ekmek Fabrikası'nın hizmetleri ve yeni projelerine de ışık tutacak.