Şentepe yeşilleniyor

YENIMAHALLE
Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun yöresel halk oyunları gösterisiyle başlayan törende parka adı verilen Burç Mahallesi eski muhtarı Mustafa Seyhan, Şentepe
'yi şenlendiren Başkan Yaşar
'a tüm Şentepeliler adına teşekkür etti. HİZMET BİR İBADETTİR
Yerel yöneticilerin siyasi kimlikleri olmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Yaşar "Hizmet
bana göre büyük bir ibadettir. 2009'da Şentepe'yi hepiniz hatırlıyorsunuz. Bugünkü durum da gözleriniz önünde. Sizin kaynaklarınızı son kuruşuna kadar sizlere hizmet için harcamaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Yaşar, 3 bin 900 metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde oturma grupları, çocuk oyun alanları, süs havuzları ve fitness alanı bulunan parkı gezdi.