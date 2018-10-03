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Çifte düğünle binler buluştu

Dünyanın en büyük inşaat firmalarından Nata Holding’in Başkanı ’ın oğlu Yusuf Tanık Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın kızı Ceren Öntaş ile ‘çifte düğünle’ hayatlarını birleştirdi

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Çifte düğünle binler buluştu
Bir hafta ara ile başkentin iş, sanat ve siyaset camiasını bir araya getiren düğünün ilki Tanık Çiftliği'nde yapıldı. İki bin beş yüz kişinin katıldığı kır düğününde ünlü sanatçılar Bülent Sertaş, Ömer Faruk Bostan, Ender Balkır sahne aldı. Gece geç saatlere kadar süren görkemli düğün havai fişek gösteri ile son buldu.

SİYASETÇİLER AKIN ETTİ
JW Marıott Otel'de gerçekleşen ikinci düğün ise adeta siyasetçi akınına uğradı. Düğüne siyaset dünyasının üst düzey isimlerinin yanı sıra Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri de katıldı. Alkışlar eşliğinde nikâh masasına gelen çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Nikâhı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydı.

GELINLIK BEYRUT'TAN
Gelin Ceren Öntaş ise düğünün en beğenilen ismi oldu. Lübnanlı ünlü modacı imzalı gelinlik giyen Öntaş, zarafetiyle göz doldurdu. Değerli taşlarla süslenen gelinlik, el işçiliği ile beş ayda hazırlandı. Düğünde sevilen şarkıcı sahne aldı. Gündeş, şarkılarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.
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Çifte düğünle binler buluştu
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