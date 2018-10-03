Çifte düğünle binler buluştu

Bir hafta ara ile başkentin iş, sanat ve siyaset camiasını bir araya getiren düğünün ilki Tanık Çiftliği'nde yapıldı. İki bin beş yüz kişinin katıldığı kır düğününde ünlü sanatçılar Bülent Sertaş, Ömer Faruk Bostan, Ender Balkır sahne aldı. Gece geç saatlere kadar süren görkemli düğün havai fişek gösteri ile son buldu. SİYASETÇİLER AKIN ETTİ Ankara
JW Marıott Otel'de gerçekleşen ikinci düğün ise adeta siyasetçi akınına uğradı. Düğüne siyaset dünyasının üst düzey isimlerinin yanı sıra Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri de katıldı. Alkışlar eşliğinde nikâh masasına gelen çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Nikâhı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydı. GELINLIK BEYRUT'TAN
Gelin Ceren Öntaş ise düğünün en beğenilen ismi oldu. Lübnanlı ünlü modacı Elie Saab
imzalı gelinlik giyen Öntaş, zarafetiyle göz doldurdu. Değerli taşlarla süslenen gelinlik, el işçiliği ile beş ayda hazırlandı. Düğünde sevilen şarkıcı Ebru Gündeş
sahne aldı. Gündeş, şarkılarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.