ATO ve İŞKUR’dan iş garantili meslek edindirme kursu

ANKARA
Ticaret Odası, Ankara Çalışma ve İşkur
İl Müdürlüğü ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere ilk etapta bin kişiye iş garantili mesleki eğitim kursu düzenleyecek. Protokol uyarınca yakın bir tarihte hizmete girecek 3 bin 731 yataklı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hasta yönlendirme, resepsiyon, refakat, taşıma, oda destek ve temizlik elemanı mesleklerinde çalıştırılmak üzere ilk etapta bin kişi eğitilecek.