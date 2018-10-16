Yangın sonrası evden kaçtılar

Keçiören'e bağlı Esertepe Mahallesi Melike Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın kottan ikinci katında bulunan bir dairede iddiaya göre elektrik kaçağı yüzünden yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada apartman boşluğunu dolduran yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen
çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) binadakileri tahliye etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da itfaiye araçlarının merdivenleriyle balkonlarda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. YÖNETİCİNİN AYAĞI YANMIŞ AHMET
Barut, "45 dakika mahsur kaldık, çıkamadık. Yatalak yaşlı annem vardı. 6 aylık küçük torunum vardı. İtfaiye geldi ama geç geldi. Onlar çıkardı bizi. Çok şükür taburcu oldu. Yöneticimizin ayakları yanmış. Görmedik gece burada göz gözü görmüyordu" diye konuştu. YANGIN SONRASI HEMEN KAÇTILAR BINA
sakinlerinden Muhammet Siliftar, "Gece 03.00-03.30 civarında oldu. Binayı tahliye etmeye çalıştık. Şahıslar yangın çıktıktan sonra kaçtı. Bekâr 2 kişi diye biliyoruz. Biz bahçe katında kalıyorduk. Bizim yan komşumuz bize bağırdı, biz öyle uyandık. 12 yaralı var. Yaralılar GATA ve Dışkapı hastanesine sevk edildi. 6 aylık bir bebek vardı. Allaha şükürler olsun can kaybı yok" diye konuştu. ÖLÜMDEN DÖNDÜK MUSTAFA
Başkan, "Biz yangın çıkan dairenin bir üst katında kalıyoruz. Kokuya uyandık. Gürültüye uyandık. Evin içi is kokuyor. Balkona çıktık baktık aşağıda yangın var. Bağırdık, çağırdık, itfaiyeyi aradık. Çocuğumuzu komşuya zor verdik. Komple binanın içi dumandı. En son balkondan aşağıya atladım. Bekârlar kalıyor diye biliyorduk. Giren çıkanın haddi hesabı yoktu. Bekâr eviydi. 29 daire var. Ölümden döndük. Allah uyandırdı bizi. Uyanmasak gitmiştik. Doğalgaz bir patlasaydı. Bilmiyoruz kaç ocak sönecekti. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.