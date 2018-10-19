Otonomi, Türkiye’de yaygınlaşıyor

OTONOMI, sektöre getirdiği yenilik ve kurumsal yapı ile diğer galericiler sitelerine de örnek oldu. Birçok ilde yapımı biten ve devam eden galerici siteleri de işleyiş olarak Otonomi'yi örnek almaları yanında aynı isimle hizmet verecek. İlk olarak Denizli Otonomi
faaliyete geçti. Otonomi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara
, 2. el sektörünün de başkenti oldu. Bu hızlı gelişen ve sektörde güven odaklı çalışma anlayışı ile kısa zamanda ülkenin dört bir yanından alıcı ve satıcıları buluşturan merkez, diğer iller için de örnek teşkil etti. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Denizli Otonomi'den sonra diğer illerde de aynı isimle faaliyete geçecek oto galericileri sitelerinin çağın gereklerini yerine getiren modern tesisler ve yenilikçi hizmet anlayışı ile vatandaşa daha iyi hizmet sunacağını ifade etti. Erkoç, ''İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Antalya
, Afyonkarahisar, Mersin, Erzurum, Van ve Adıyaman Otonomi olmaya aday illerimiz arasında'' diye konuştu.