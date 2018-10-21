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Giriş Tarihi: 21.10.2018
Ankara İstihdam Fuarı
? 'na katılan Genel Müdürü , "'Yılın ilk dokuz ayında 863 bin gibi bir istihdam gerçekleştirdik" dedi İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ankara İstihdam Fuarı'nı ziyaret etti. 3 gün sürecek fuarda 160'ın üzerinde firma stant açtı. İstihdamın tüm ülkelerin en önemli meselesi olduğunu kaydeden Uzunkaya, "Devletler en üst politikalarında ve yönetim yapılarından bu meseleyi ele alıp çözüm bulmak için çabalarını sürdürecekler. son dönemde bütün konularda olduğu istihdamla ve işsizlikle mücadelede büyük mesafe kat eden bir ülke. 2000'li yılların başında Türkiye İş Kurumu yılda 24 bin insanın istihdamına aracılık yaparken, 2017 yılı sonunda bu rakamın 1 milyon 57 bin 249 olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzunkaya "İstihdamımızı artırmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla seferber olduk" dedi.
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Ankara İstihdam Fuarı
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