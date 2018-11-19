Şehit isimleri Afrin’de yaşatılıyor

BUGÜN NELER OLDU

ZeytınDalı Harekatı'nın ardından bölgenin güvenliğini sürdürmek için görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Suriye Görev Gücü şehitleri unutmadı. Polisler konuşlandıkları bina ve noktalara terör operasyonları ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet mensuplarının adlarını veriyor. FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen Özel Harekât daire başkan yardımcıları Önder Güzel, Zafer Koyuncu, Meriç Alemdar ile Şube Müdürü Münir Murat Ertekin'in yanı sıra çeşitli terör operasyonlarında şehit düşen birçok özel harekat polisinin isimleri görev yapılan bina ve noktalara verildi. Bu kapsamda hazırlanan tabelalar, polis ekiplerince binaların girişine asıldı.