Keçiören’de arabaşı gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Yahyalılılar Kültür ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Arabaşı Programı gerçekleştirildi. Programa Keçiören'de yaşayan Kayserililer yoğun ilgi gösterirken diğer davetliler de lezzet dolu akşamın keyfini çıkardı. Keçiören Belediyesi, geleneklerin yaşatılması için sivil toplum kuruluşları ile olan işbirliğini Ankara Yahyalılılar Kültür ve Dayanışma Platformu'nun organizasyonuyla düzenlenen 4. Geleneksel Arabaşı programına destek vererek sürdürdü. Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Bengi Düğün Sarayı'nda gerçekleştirilen program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Davetlilere tavukla pişirilen çorba ve pişirilmiş hamur ikram edildi. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri mutfağının da yöresel yemeği olan arabaşı davetlilere lezzetli bir akşam yaşattı.Kayserililerin yoğunlukta olduğu programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İnsanoğlunun doğduğu yeri sevmesi fıtratındandır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke'den ayrılırken arkasına dönüp bakar ve üç damla gözyaşı döker. Ardından da, herkesin doğduğu yeri sevmesinin fıtri olduğunu dile getirir. Bu yüzden ben de Kayseri'yi çok seviyorum" dedi. "Şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bana hep hizmet etmeyi nasip etti" diyen Özhaseki şunları söyledi: "Kaderde belediyecilik varmış, seneler önce Kayseri'de başladık hizmet etmeye. Teslim aldığımız Kayseri ile teslim ettiğimiz Kayseri arasında dağlar kadar fark var. Bizden önce belediye ihalelerine mafyadan başkası giremiyordu. Şehrin yarıdan fazlası gecekonduydu, hizmet gitmiyordu ve insanlar huzursuzdu. Ama biz teslim ederken Paris'le yarışacak hale getirdik Kayseri'yi. Güneydoğu'da terörün harap ettiği yerleri de onarmak gibi bir görevi üstlendim. Orada yaşayan insanların yuvalarını kurup dualarını almak nasip oldu. Şimdi de görev ve takdir Ankara'dan yana oldu. Ankara'ya da güzel hizmetler yapacağız. Ankara'nın ihtiyacına cevap verecek projeler hazırlıyoruz. Bunları yapacak gücümüz, bilgimiz ve deneyimimiz var. Raylı sistem nasıl yapılır derseniz çok şükür ki en iyi ben bilirim. Stadyum, baraj nasıl yapılır haberim var. Asıl önemli olan cepten para çıkmadan nasıl yapılır, onu daha iyi biliyorum. Türkiye'de bunun üstadı benim. Kayseri'deki belediyeciliğimizle ilgili kitaplar yazılıyor. Ellerinde para olanlar bizim yaptıklarımızı yapamıyor. Ama biz bedavadan, cepten para çıkmadan hizmet etme modelini bulduk. İnşallah Ankara'da AK Parti belediyeciliğinin nasıl olduğunu bir kez daha ispatlayacağız."KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ben de bir Konyalı olarak arabaşını çok seviyorum. Sayın Bakanımız da programa teşrif ettiler. İnşallah kendilerini Ankaramızın Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Bugün Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak aramızdalar ancak belediye başkanı seçildikten sonra da kendilerini burada ağırlamak isteriz, bundan memnuniyet duyarız" dedi.