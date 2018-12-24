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Yanımda Kal’a başkent galası

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Yanımda Kal’a başkent galası
Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı 'Yanımda Kal' filminin başrol oyuncuları başkentlilerle buluştu. İşkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikâyesinin konu edildiği filmin bir alışveriş merkezinde düzenlenen galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, gösterimin yapıldığı salonda izleyicilerle günün anısına fotoğraf çektirdi. Bu senenin Türk sineması için iyi bir yıl olduğunu düşündüğünü aktaran Ertuğrul, izleyicilere sevdikleriyle 2018'i sıcak, samimi bir film ile bitirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Yanımda Kal’a başkent galası
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