Refik Tuzcuoğlu yeni genel sekreter

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı olması beklenen Doç. Dr. Asım Balcı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'nden istifasının ardından bu göreve Refik Tuzcuoğlu getirildi. Yerel yönetimler anlamında oldukça tecrübeli olan Tuzcuoğlu, 2004-2009 döneminde Meram Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı, genel koordinatörlük ve KASKİ Yönetim Kurulu Üyelik görevlerini birlikte üstleneni Tuzcuoğlu, 2015 yılında ise AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2016 yılında itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Tuzcuoğlu'nun yeni görevi Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği oldu.