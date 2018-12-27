Fatoş Abla Koleji namağlup şampiyon

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Ankara Liselerarası Genç Erkekler Basketbol Ligi final grubu 19 Aralık Çarşamba günü oynanan müsabakalarda tamamlandı. Final maçında Özel TED Koleji'ni 83-79 mağlup eden Özel Fatoş Abla Koleji namağlup olarak şampiyonluğa ulaştı. Özel Fatoş Abla Koleji; şampiyonu belli edecek final karşılaşmasında maçı baştan sona önde götürerek Ankara Liselerarası Genç Erkekler Basketbol Ligi şampiyonu oldu. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa töreninde Ankara Liselerarası Genç Kızlar Basketbol Ligi üçüncüsü de olan Özel Fatoş Abla Koleji Genç Kız Basketbol Takımı da kupalarını aldılar. Her iki takımıyla Türkiye şampiyonluğu için Ankara'yı temsil etmeye hak kazanan kolejde kupa sevinci yaşandı.