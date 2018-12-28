“Arabayı park ettim, ben sarhoş değilim”

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Ankara'datrafiğe kapalı alana giren alkollü sürücünün kullandığı otomobil, merdivende asılı kaldı. Olay, Çankaya Meşrutiyet Mahallesi Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ali K. yönetimindeki otomobil, girişinde uyarı levhalarının bulunduğu trafiğe kapalı alana girdi. Vatandaşların uyarısına aldırmayan Hasan Ali K., Atatürk Bulvarı'na doğru yoluna devam etti. Otomobil, İnsan Hakları Anıtı önüne geldiğinde merdivenlerde asılı kaldı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Hasan Ali K.'yı araçtan indirerek anahtara el koydu. Polislerin yaptığı alkol testinde, Hasan Ali K.'nın 300 promil alkollü olduğu saptandı. Bu sırada polis ekipleriyle tartışan Hasan Ali K., "Arabayı buraya park ettim. Ben sarhoş değilim. Aracımı oraya bırakarak gidip yedim, içtim ve eğlendim" dedi.