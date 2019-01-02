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çankaya’dan harbiye’ye temsilcilik

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Ak parti çankaya’dan harbiye’ye temsilcilik
AK PARTI Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çankaya da Harbiye Mahalle temsilciliği açılışını gerçekleştirdi. Genel Sekreter Şahin, konuşmasında, "Mahalle temsilciliğinin Çankaya'daki güzel çalışmalarımıza yeni bir ivme hız, yeni bir heyecan kazandırmasının diliyorum. Yerel seçimlere günbegün yaklaştığımız bu süreçte Çankaya elde edeceğimiz zafer için bu mahalle temsilciliğimizin açılışının birliğimizin beraberliğimizin çalışmalarımızın çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum" dedi. Açılışta Genel Sekreter ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in yanı sıra, AK Parti Çankaya ilçe Başkanı Mustafa Hasgül ve Çankaya İlçe Teşkilatı üyeleri yer aldı.
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Ak parti çankaya’dan harbiye’ye temsilcilik
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