Eryaman stadı gün sayıyor

Ankaralı
futbolseverlerin dört gözle bitmesini beklediği Eryaman Stadı'ndaki çalışmalarda artık sona gelindi. 22 bin kişilik stat taraftarlarla buluşmak için gün sayıyor. Çalışmaların uzun süredir devam ettiği stadın iç ve dış kısmında birçok işlem tamamladı.
Saha zemini futbol oynamaya elverişli hale getirildi. Tribünlerde lacivert koltukların tamamı yerleştirildi.
Statta, lacivert koltukların arasına 2500 tane sarı koltuk montajı, tribün girişlerine Passolig turnikelerinin yerleştirilmesi, soyunma odalarındaki son çalışmalar ve basın tribününe takılacak masaların montaj çalışmaları devam ediyor. CUMHURBAŞKANI YAKIN TAKİPTE
Yüklenici firma koordinatörü Levent Şenfert, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu projeyle yakından ilgilendiği için tüm çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmeye çalıştık. Şu anda stadın inşaat anlamında çok az bir çalışması kaldı. Stadın iç ve dış kısmında yapmamız gereken çalışmaların büyük çoğunluğunu tamamladık. Küçük pürüzleri de çözdükten sonra stadı teslim edeceğiz"
diye konuştu.