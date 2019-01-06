Eryaman stadı gün sayıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankaralıfutbolseverlerin dört gözle bitmesini beklediği Eryaman Stadı'ndaki çalışmalarda artık sona gelindi. 22 bin kişilik stat taraftarlarla buluşmak için gün sayıyor.Saha zemini futbol oynamaya elverişli hale getirildi.Statta, lacivert koltukların arasına 2500 tane sarı koltuk montajı, tribün girişlerine Passolig turnikelerinin yerleştirilmesi, soyunma odalarındaki son çalışmalar ve basın tribününe takılacak masaların montaj çalışmaları devam ediyor.Yüklenici firma koordinatörü Levent Şenfert,diye konuştu.