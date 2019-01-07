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’dan direkt uçuşlar artıyor

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşlar artıyor
Ankara Ticaret Odasının girişimleriyle başlayan Esenboğa'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni bir aşama daha kat edildi. Başkent, Ocak ayında üç dünya başkentine direkt uçuşla bağlanıyor. Esenboğa'dan İtalya, İngiltere ve Gürcistan'ın başkentlerine direkt uçuş başlıyor. Bugün Roma'ya başlayacak olan uçuş, 60 yıl sonra iki başkent arasında gerçekleşecek ilk uçuş olacak. Roma uçuşunun ardından Ankara, Avrupa ile yeni bağlantısını 9 Ocak'ta Londra uçuşu ile gerçekleştirecek. Esenboğa'dan bir diğer direkt uçuş da 18 Ocak'ta Tiflis'e gerçekleşecek.
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Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşlar artıyor
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