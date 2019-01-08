MHP, Çankaya’da tam kadro sahada

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MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, seçimlerde görev alacak parti üyelerine ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı. MHP İlçe Başkanı Serkan Damar, Çankaya ilçesindeki 124 mahalle temsilcisini bir araya getirerek YSK takvimi ve genel merkezin seçim takvimine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kahvaltılı toplantıda seçimler öncesi ve sonrasında yapılacaklar bir bir anlatılırken, mahallelere ilişkin, sorunlar ve öneriler de tek tek not edildi. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda mahalle temsilcilerine seslenen başkan Damar, 31 Mart seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğuna değindi. Öte yandan Damar, temsilcilerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip etmelerini, vatandaşlara Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu ve misyonunu anlatmalarını istedi.