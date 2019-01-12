Görmedikleri engelleri aştılar

BUGÜN NELER OLDU

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetinin ardından yaklaşık 24 yıldır avukatlık yapan Olgun Yılmaz (49) da bu örneklerden biri. Mesleğine Konya'da başlayan ve bir süre sonra Ankara'ya yerleşen görme engelli Olgun Yılmaz, işini başarıyla yürütüyor. Yılmaz, görme engellilerin, daha fazla görünür olmak her daim sokağa çıkmaya cesaretli olmaları gerektiğini vurguladı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde santral görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Kayacan (55), kişinin kendisiyle barışık olmasının önemine işaret etti. Evli ve üç çocuk sahibi doğuştan görme engelli Kayacan, günümüzde engellilerin daha iyi şartlara kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi: "Hiç şikâyetçi olmadım. Naz hakkım olmadığına niyaz hakkım olduğuna inanırım." Yine aynı kurumda santral görevlisi olarak çalışan Metin Çubukçu (55) ise "Doğuştan retina da sıkıntı vardı ancak 20'li yaşlarda görme yetimi tamamen kaybettim. Sonradan görme engelli olmak ilk yıllarda zorluk yaşattı ancak hep hayatın içinde kalmaya çalışarak bu durumun üstesinden geldim. Başarmak zorundasınız. Devletin imkanı çoğaldı ama engelli sayısı da artıyor. Engelli olanların kendileri de çabalarını arttırmalılar" diye konuştu.Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan, atletizmde yarı maraton koşup, dalgıçlıktan yamaç paraşütüne kadar birçok spor dalıyla ilgilenen Kenan Önalan da iş hayatını başarıyla sürdüren görme engellilerden biri. Batıkent Lisesi'nde 8 yıldır tarih öğretmenliği yapan doğuştan görme engelli Ceyhun Demir, "Öğrencilerim beni görerek, engelli birinin de toplumda yer edinebileceğinin farkına varıyor. Ayrıca hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını, azmetmeleri, çalışmaları gerektiğini anlıyor. Hayata tutunmanın formülünü öğrendiler" dedi.TÜRKIYE'YE paralimpik oyunlar tarihinde atletizmdeki ilk madalyasını kazandıran milli atlet Semih Deniz 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 1500 metrede bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanlığı görevini 2006'dan bu yana yürüten Yusuf Sayyıdan da görme engelilerin spor yaparak sosyalleşmesinin fırsatlarının ülke genelinde daha da arttırılması çağrısında bulundu.Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümünde psikolog olarak görev yapan görme engelli Muharrem Mustafa Öcal da yaşadığı zorluklara rağmen engellerin nasıl aşılabileceğinin en güzel örneğini sergiliyor. Genetik rahatsızlığı nedeniyle 12 yaşında görme yetisini kaybeden Öcal, lise yıllarında okuduğu bir kitaptan etkilenerek terapist olmaya karar verdi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade metro istasyonunda def çalarak ekmek parası kazanmaya çalışan görme engelli Fikret Bektaş (50) da her şeye rağmen eve kapanmayı tercih etmeyenler arasında yer alıyor.