Kahramankazan’da Cumhur zırvesı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe'nin de aralarında bulunduğu heyet, Cumhur İttifakı kapsamında MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ertürk, Oğuz ve beraberindekiler MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Mustafa Avcı tarafından karşılandı. 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kahramankazan'da, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Serhat Oğuz'un ipi göğüslemesi için atılacak adımlar da konuşuldu.

BİRLİK MESAJI VERILDI

Başkan Ertürk, toplantının son derece faydalı geçtiğini belirterek, "İnşallah 31 Mart günü Cumhur İttifakı olarak seçimi ilçemizde ve tüm Türkiye'de kazanacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm AK Parti ve MHP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Burada ülkücü kardeşlerimizle bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum" dedi. Başkan Adayı Oğuz da 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın galibiyeti için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.