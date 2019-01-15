‘Yaşadığımı sporla hissettim’

H
em halter hem de judo milli takımlarında ay-yıldızlı formayı terleten Döndü Yeşilyurt, sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi ve kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Spora başlamadan önce eve kapalı biri olduğunu ifade eden Döndü, "Sadece okula gidip gelen bir insandım. Spor, uluslararası müsabakalarda ülkemi temsil edecek kadar kendimi yetiştirmemi sağladı. Farklı şehirlere, ülkelere gidiyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyor, en iyi yerlerde konaklıyorsunuz. Eğer göz problemim olmasaydı ya asker ya polis olurdum. Şimdi milli forma altında ülkemi temsil ediyorum. Bu da benim için bir vatan görevi"
şeklinde konuştu.
Görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, sporla tanışması sonrası hayatındaki değişimi anlattı: Halter ve judo sporuyla uğraşan Yeşilyurt, "Sadece okula gidip gelen bir insandım. Sporla evden çıkmakla kalmadım, milli formamla dünyaya açıldım" dedi... H
em halter hem de judo milli takımlarında ay-yıldızlı formayı terleten Döndü Yeşilyurt, sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi ve kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Spora başlamadan önce eve kapalı biri olduğunu ifade eden Döndü, "Sadece okula gidip gelen bir insandım. Spor, uluslararası müsabakalarda ülkemi temsil edecek kadar kendimi yetiştirmemi sağladı. Farklı şehirlere, ülkelere gidiyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyor, en iyi yerlerde konaklıyorsunuz. Eğer göz problemim olmasaydı ya asker ya polis olurdum. Şimdi milli forma altında ülkemi temsil ediyorum. Bu da benim için bir vatan görevi"
şeklinde konuştu. HALTER VE JUDODA DERECELER ELDE ETTİ
Görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, sporla tanışması sonrası hayatındaki değişimi anlattı: Halter ve judo sporuyla uğraşan Yeşilyurt, "Sadece okula gidip gelen bir insandım. Sporla evden çıkmakla kalmadım, milli formamla dünyaya açıldım" dedi... H
em halter hem de judo milli takımlarında ay-yıldızlı formayı terleten Döndü Yeşilyurt, sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi ve kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Spora başlamadan önce eve kapalı biri olduğunu ifade eden Döndü, "Sadece okula gidip gelen bir insandım. Spor, uluslararası müsabakalarda ülkemi temsil edecek kadar kendimi yetiştirmemi sağladı. Farklı şehirlere, ülkelere gidiyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyor, en iyi yerlerde konaklıyorsunuz. Eğer göz problemim olmasaydı ya asker ya polis olurdum. Şimdi milli forma altında ülkemi temsil ediyorum. Bu da benim için bir vatan görevi"
şeklinde konuştu. HALTER VE JUDODA DERECELER ELDE ETTİ
3 yıllık sporculuk kariyerine halter yaparak başladığını vurgulayan Yeyimyurt, "İlk yılımda hocam ve kulübümle sıkıntılarım olduğu için Türkiye Şampiyonası'nda sıfır çektim. 2017 yılında ise Türkiye şampiyonu oldum. Fikret hocam, fiziğimin ve gücümün yeterli olduğunu söyleyerek judo yapmamı tavsiye etti. Kendisi 1 aylık sıkı bir çalışmadan sonra beni Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na götürdü ve Türkiye ikincisi oldum. Sonrasında da Judo Milli Takımı'na girdim. Birkaç ay sonra Litvanya'daki turnuvada ikinci olarak ilk uluslararası madalyamı aldım. 2018 yılında Mısır'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda ise 'bench press' kategorisinde şampiyon, 'power lifting' kategorisinde ise ikinci oldum"
diye konuştu. İKİ BRANŞTA DA DEVAM ETMEK ISTIYORUM
MILLI sporcu Döndü, görme engellilerde halterin paralimpik kategoride yer almadığını, judonun ise paralimpik kategoride bulunması sebebiyle önü açık bir branş olduğunu söyledi. Tüm sporcuların gitmek isteyeceği en üst kategorinin olimpiyat oyunları olduğunun altını çizen Döndü, "İnşallah judo branşında 2020 Paralimpik Oyunları'nda olmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etme arzusundayım. Dünya Şampiyonası'nda birinci olunca, Türkiye'nin ismini ve İstiklal Marşı'nı dinlettim. Bu tüm zorlukları unutturuyor"
dedi. TAKVİYE KULLANMIYORUM
HALTER ve judoda potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Döndü, "Herhangi bir takviye kullanmıyorum. Dünya Şampiyonası'nda kaldırdığım ağırlıklar, doğal gücümle olan dereceler. İki branşa da devam etmek istiyorum" dedi.