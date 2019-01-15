‘Yaşadığımı sporla hissettim’

BUGÜN NELER OLDU

em halter hem de judo milli takımlarında ay-yıldızlı formayı terleten Döndü Yeşilyurt, sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi ve kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Spora başlamadan önce eve kapalı biri olduğunu ifade eden Döndü,şeklinde konuştu.Görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, sporla tanışması sonrası hayatındaki değişimi anlattı: Halter ve judo sporuyla uğraşan Yeşilyurt, "Sadece okula gidip gelen bir insandım. Sporla evden çıkmakla kalmadım, milli formamla dünyaya açıldım" dedi...em halter hem de judo milli takımlarında ay-yıldızlı formayı terleten Döndü Yeşilyurt, sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi ve kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Spora başlamadan önce eve kapalı biri olduğunu ifade eden Döndü,şeklinde konuştu.Görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, sporla tanışması sonrası hayatındaki değişimi anlattı: Halter ve judo sporuyla uğraşan Yeşilyurt, "Sadece okula gidip gelen bir insandım. Sporla evden çıkmakla kalmadım, milli formamla dünyaya açıldım" dedi...em halter hem de judo milli takımlarında ay-yıldızlı formayı terleten Döndü Yeşilyurt, sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi ve kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Spora başlamadan önce eve kapalı biri olduğunu ifade eden Döndü,şeklinde konuştu.3 yıllık sporculuk kariyerine halter yaparak başladığını vurgulayan Yeyimyurt, "İlk yılımda hocam ve kulübümle sıkıntılarım olduğu için Türkiye Şampiyonası'nda sıfır çektim. 2017 yılında ise Türkiye şampiyonu oldum. Fikret hocam, fiziğimin ve gücümün yeterli olduğunu söyleyerek judo yapmamı tavsiye etti. Kendisi 1 aylık sıkı bir çalışmadan sonra beni Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na götürdü ve Türkiye ikincisi oldum. Sonrasında da Judo Milli Takımı'na girdim.diye konuştu.MILLI sporcu Döndü, görme engellilerde halterin paralimpik kategoride yer almadığını, judonun ise paralimpik kategoride bulunması sebebiyle önü açık bir branş olduğunu söyledi. Tüm sporcuların gitmek isteyeceği en üst kategorinin olimpiyat oyunları olduğunun altını çizen Döndü,dedi.HALTER ve judoda potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Döndü, "Herhangi bir takviye kullanmıyorum. Dünya Şampiyonası'nda kaldırdığım ağırlıklar, doğal gücümle olan dereceler. İki branşa da devam etmek istiyorum" dedi.