Ankara casusu Çiçero bugün vizyona giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Heyecanlabeklenen ve bugün vizyona girecek olan Çiçero filminin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları yarın ANKAmall Cinemaximum'da başkentlilerle buluşacak. "Ankara Casusu" ya da "Yüzyılın Casusu" olarak anılan İlyas Bazna'nın hayatından esinlenerek sinemaya aktarılan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmeni Serdar Akar, oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Selen Öztürk ve Mehmet Ezel Özgün film öncesi sinemaseverlerle bir söyleşi gerçekleştirerek film hakkında merak edilenleri anlatacak. Film ekibi, saat 15.30'da gerçekleşecek söyleşinin ardından saat 16.00'da filmi sinemaseverlerle birlikte izleyecek. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin kalbinde uşak olarak görev yapan, kod adı Çiçero olan İlyas Bazna'nın İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Hitler Almanyası'na sızdırmasıyla gelişen olayları ele alan film, T4 isimli bir uygulama ile Nazilerin kendi halkına üstün ırk yaratmak için yaptıklarını anlatıyor.