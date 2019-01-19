Helal olsun size çocuklar

BUGÜN NELER OLDU

TedAnkara Koleji Bilim İnsanı Yetiştirme Programı öğrencileri ihtiyaç sahibi akranlarının dertlerine deva olmak için kolları sıvadı. Öğrenciler derslerini aksatmadan yardım için konser düzenledi, konserden elde edilen gelirle Gölbaşı Yurtbeyi İlkokulu'nun boyamasını kendi elleriyle yaptı. Paylaşmak, empati kurmak ve yardımlaşma duygularını yaşayarak öğrenen öğrenciler bu projeleri artırarak devam ettireceklerini söyledi. TED Ankara Koleji 12. ve 10. sınıf öğrencileri, müziğe olan yeteneklerini anlamlı bir amaç için kullanmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Öğrenciler, okulda verdikleri konserden elde ettikleri gelirle bir hafta sonu Yurtbeyi İlkokulunu boyadı. Emekleriyle kardeş okulun öğrencilerinin yüzünü güldüren gençler, okulun kütüphanesini de kitaplarla donattı. Öğrenciler, kalan yerlerin tadilatı için ilkokul öğrencilerine söz verdi, tadilat için kendi okullarında ikinci bir konser daha verdi. İlkokulun başta tuvaletleri olmak üzere tadilata ihtiyaç duyulan her şeyi onaracak öğrenciler yardım yaptıktan sonra huzurlu olduklarını proje koordinatörü Demet İzgü'ye söyledi.