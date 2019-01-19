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İşçilere en acı veda

’de çıkan yangında dumandan etkilenip boğularak hayatını kaybeden Suriyeli 2 işçi gözyaşları içinde Karşıyaka’da toprağa verildi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
İşçilere en acı veda
Sıteler'de 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeliden 2'sinin cenazesi Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Siteler'de 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden isimleri Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha dün cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan yakınları gözyaşı döktü. Muhanned'in abisi Alaa El Muhammed "Kardeşim sah 8 akşam 7'ye kadar haftalık 300 liraya çalışıyordu, sigortası da yoktu. Sorumlular cezasını çeksin" dedi.
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İşçilere en acı veda
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