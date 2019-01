Başkent’in ‘özel yüzücüleri’ karne günü kulaç attı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA ilk kez Down Sendromlular Yüzme Şenliği düzenlendi . Özel sporcular, karne günü kapsamında Ankara'da ilk kez düzenlenen şenlikte bir araya gelerek kulaç attı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ara tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) down sendromlu çocuklara bir etkinlik düzenledi.Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şenlikte 30 özel çocuk kulaç attı. Serbest, kurbağalama, kelebek ve sırt üstü stillerinde mücadele eden özel sporcular, alkışlar arasında keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.Özel çocukların kendilerini ifade edebilecekleri en anlamlı alanın spor olduğunu dile getiren TOSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt,dedi. Devletin son 10 yıldır engellilere ve özel sporculara ciddi teşvik ve destekleri olduğunun altını çizen Kurt,diye konuştu.45 şampiyonluk ve 102 madalya sahibi down sendromlu bir yüzücü olan Gökhan Kotan, "Üst üste 3 defa kelebekte şampiyon oldum. Ülkemizi temsil etmek güzel bir duygu. Yine temsil ederek damgayı vuracağım ülkemize. Diğer alanlarda da spor yapıyorum örneğin tenis, masa tenisi ve basketbol oynadım. Bütün sporları seviyorum ama en çok yüzmeyi, çünkü yüzmek insana kimlik katıyor" dedi.